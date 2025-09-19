Le souffle de l'infox
Des groupes musicaux néonazis attendus dans l’Est de la France le 20 septembre

Une affiche publiée sur des réseaux spécialisés annonce un concert de black métal néonazi le 20 septembre « dans le nord-est de la France ». Les autorités ont interdit le concert, décision qui sera difficile à mettre en œuvre puisque le lieu n’a pas été précisé. Six groupes européens doivent s’y produire, dont deux formations phares — finlandaise et polonaise — à la renommée internationale. La proximité avec l’Allemagne fait du Grand Est une région privilégiée pour ce type de rassemblements, qui attirent des extrémistes d’outre-Rhin, confrontés dans leur pays à une répression bien plus sévère qu’en France.

