Des groupes musicaux néonazis attendus dans l’Est de la France le 20 septembre

Une affiche publiée sur des réseaux spécialisés annonce un concert de black métal néonazi le 20 septembre « dans le nord-est de la France ». Les autorités ont interdit le concert, décision qui sera difficile à mettre en œuvre puisque le lieu n’a pas été précisé. Six groupes européens doivent s’y produire, dont deux formations phares — finlandaise et polonaise — à la renommée internationale. La proximité avec l’Allemagne fait du Grand Est une région privilégiée pour ce type de rassemblements, qui attirent des extrémistes d’outre-Rhin, confrontés dans leur pays à une répression bien plus sévère qu’en France.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon