Le Parquet de Paris ouvre une enquête sur deux influenceurs d'extrême droite

Tout comme les journalistes, les magistrats sont l’une des cibles privilégiées de l’extrême droite, dans la mesure où ils constituent un obstacle à son projet. À mesure que les digues sautent et qu’une partie de la classe politico-médiatique se compromet avec le RN, certains exaltés s’engouffrent dans la brèche. C’est le cas de Le Guiz et Baptiste Marchais, les Laurel et Hardy du libertarianisme, deux influenceurs vivant à l’étranger qui déversent leur bile dans un podcast nauséabond. Ils sont aujourd'hui visés par une enquête du parquet de Paris après des propos hostiles et menaçants à l’égard des juges d’application des peines. Plongée dans un petit monde ultra-réactionnaire et testostéroné où l’on discute viande, armes à feu et grand remplacement sur fond de nostalgie pour les juntes militaires d’Amérique du sud.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon