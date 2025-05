Dissolution de la Jeune Garde et d’Urgence Palestine : Retailleau au rapport, le RN en embuscade

Répondant à une demande des groupes d’extrême-droite les plus radicaux et du Rassemblement national, Bruno Retailleau a lancé une procédure de dissolution de deux collectifs : les antifascistes de la Jeune garde et les opposants au génocide en cours à Gaza d’Urgence Palestine. Les accusations portées contre ces mouvements caricaturés comme étant des « milices violentes » ne sont pas avérées. Les motifs avancés par le Ministère de l’Intérieur apparaissent douteux et pour certains fallacieux. Un récit et un inventaire, aussi disponible en format vidéo.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret