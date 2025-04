François : le pape des pauvres et des laissés-pour-compte monte au ciel

Ce samedi, les catholiques enterrent le pape à Rome. Pour l’Église, qui doit lui trouver un successeur, la mort de Jorge Bergoglio le 21 avril est un tournant. La radicalité des discours de François, qui prônait l'abolition des frontières et des prisons, n’a guère ménagé le néolibéralisme. Tout au long de son règne, ce pontife atypique est resté tourné vers les plus fragiles et les marginaux. Désormais, entre traditionalistes et progressistes, la partie au sein du conclave est féroce.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info