Drogue, voitures, cash : le nouvel axe Marseille-Bruxelles

Le 2 février, Kamel Nabti, alias « Marteau », a comparu devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour importation de cocaïne. Le parquet a demandé une peine de onze ans de prison. « Marteau » n’est pas un figurant du trafic marseillais, mais l’un de ses poids lourds. Il a contribué à ouvrir une nouvelle route de la drogue : la marchandise ne s’arrête plus aux ports du sud, elle remonte désormais vers le Benelux. Là-bas, les réseaux marseillais s’installent, font tourner le business et nouent des alliances solides. Blast a mis le nez dans deux dossiers qui racontent la naissance de ce nouvel axe du trafic européen. Et ça change tout de ce qu’on pensait savoir des circuits de la drogue en Europe.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon