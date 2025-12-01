Gaël Giraud contre Le Monde : au tribunal, l’économiste accuse le quotidien de diffamation

Il y a quelques années, l’économiste et prêtre jésuite Gaël Giraud était invité par de nombreux médias, dont Blast, pour livrer un regard original et scientifique sur les liens entre finance, climat et ressources naturelles. Ses travaux et ses prises de position lui ont valu une certaine notoriété, son nom figurant même parmi les 10 candidats sélectionnés dans le cadre du processus de la « primaire populaire » en 2021. Mais en 2023, suite à la parution de son livre « Composer un monde en commun : une théologie politique de l'Anthropocène », patatras : un portrait au vitriol dans Le Monde, qui l’accuse à demi-mot d’antisémitisme, de complotisme et de plagiat, fait de lui un indésirable. Il a contre-attaqué avec une plainte en diffamation, examinée le 28 novembre dernier à la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Reportage.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon