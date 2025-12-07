« La Syrie nous a oubliés » : à Qouneitra, les habitants seuls face à l’occupation israélienne

Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, l’armée israélienne a intensifié son occupation dans la zone démilitarisée qui sépare le plateau du Golan, déjà annexé par Israël, du reste de la Syrie. Dans la province de Qouneitra, les habitants font face à des incursions quotidiennes, à des contrôles et arrestations arbitraires, à la confiscation de leurs terres et à la destruction de leurs maisons, sans que l’armée syrienne ne puisse intervenir. Le 19 novembre 2025 dernier, Netanyahu a lui-même posé les pieds sur le sol syrien pour rendre visite à ses troupes.
