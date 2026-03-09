"On ne peut pas "libérer" l'Iran en le bombardant"

La situation en Iran ne cesse de fortement s'aggraver avec les bombardements menés par Israël et les États-Unis. Plusieurs frappes ont touché différentes zones du pays, provoquant plus de 1000 morts civiles iraniennes. Dans cette vidéo, on analyse les événements récents, les bombardements, leurs conséquences pour la population civile, le positionnement politique de la diaspora iranienne et la propagande de guerre dans les médias occidentaux. Pour en parler, Blast reçoit Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne.
