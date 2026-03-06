Pakistan - Afghanistan : cette autre guerre dont presque personne ne parle

Le Pakistan a mené une série de frappes aériennes en Afghanistan, ciblant des sites gouvernementaux et militaires dans plusieurs grandes, y compris la capitale Kaboul. Ces frappes se sont déroulées le 27 février dernier, soit un jour avant les premières frappes israélo-étasuniennes sur l’Iran, qui ont immédiatement fait basculer cette guerre entre Kaboul et Islamabad au second, voire au onzième plan de l’actualité. Mais ne vous inquiétez pas CDDM est là pour vous parler des pays qui font moins la Une des JT. Alors que se passe-t-il entre l’Afghanistan et le Pakistan, quelles sont les causes de cette guerre et surtout est-ce que les influenceurs français coincés à Dubaï vont pouvoir continuer à ne pas payer leurs impôts ? La réponse à presque toutes ces questions, c’est tout de suite, dans CDDM
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon