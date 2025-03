La valse funèbre des communicants de l’ère Macron

Dissolution, censure, nouveaux gouvernements, majorités instables et fluctuantes... Dans le chaos institutionnel provoqué par le chef de l’État, les conseillers communication sautent d’un ministère à l’autre ou s’empressent de se recaser, dans le privé. Un ballet et une instabilité révélateurs de l’entre-soi de plus en plus incestueux du pouvoir avec le monde des affaires. Radiographie non exhaustive.

