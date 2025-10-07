L'antisémitisme à gauche en procès : dissection d’une infamie

Accusée par l'éditorialiste Raphaël Enthoven d’être « passionnément antisémite », La France Insoumise avait porté plainte pour injure en avril 2024. Le 23 septembre dernier, les deux camps étaient enfin réunis à la 17e chambre du tribunal de Paris pour une confrontation judiciaire. L'occasion d'observer les coulisses d'une mécanique entre mensonges et outrances qui ne cesse de saturer les plateaux de télévisions et les colonnes de journaux. Récit d'audience, analyse et réflexions.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon