Les Guetteuses : une opération d’influence israélienne sur France Télévisions

Le 5 octobre, France 5 a diffusé, devant une audience significative (650 000 personnes, 3,5% de parts de marché), « Les Guetteuses du 7 Octobre ». Ce documentaire, produit par Roche Productions, avait été célébré solennellement, le 30 septembre dernier, lors d’une avant-première au Grand Rex à laquelle nous étions présents. Derrière la vitrine culturelle et mémorielle, le film a bénéficié de financements pro-israéliens, et il multiplie en outre les choix narratifs qui construisent un récit orienté plutôt qu’une enquête indépendante sur l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Retour sur cette avant-première et sur une manipulation savamment orchestrée.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon