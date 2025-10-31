María Corina Machado : la Nobel de la paix qui aimait les coups d’État

Le 10 octobre 2025, le prix Nobel de la paix a été attribué à María Corina Machado, une opposante vénézuélienne au régime en place dans son pays. L’académie l’a récompensée pour « son combat en faveur d’une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ». Alignées sur les intérêts occidentaux, ses positions n’ont pourtant rien de pacifiste, tant sur le plan de la politique interne vénézuélienne que sur les sujets internationaux.
Margaux Simon