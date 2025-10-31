Venezuela : Camilo Castro, otage de Maduro et du colonialisme occidental

Camilo Castro, un ressortissant français de 41 ans, est détenu depuis près de quatre mois dans une prison vénézuélienne. Installé en Colombie, il a été arrêté alors qu’il franchissait la frontière dans le but de faire renouveler son visa. Malgré la mobilisation de ses proches et des ONG, Camilo est toujours incarcéré et compte parmi les victimes d’une « diplomatie des otages » mise en œuvre par le régime de Nicolás Maduro et favorisée par les postures coloniales des pays occidentaux vis-à-vis du Venezuela. Aujourd’hui, la famille de Camilo se bat pour le faire libérer.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon