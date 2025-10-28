Tunisie : à Gabès, un soulèvement historique contre la pollution chimique

À Gabès, ville portuaire au sud-est de la Tunisie, la colère ne cesse de gonfler. En cause : les émanations de gaz toxiques provenant des usines du Groupe chimique tunisien (GCT), qui ont engendré une vague d’intoxications et d'hospitalisations depuis près de deux mois. Une grève générale a été appelée pour le 21 octobre, et ce sont plus d’une centaine de milliers de manifestants qui ont déferlé dans les rues, constituant sans doute l’une des plus grandes mobilisations environnementales de l’histoire du pays.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon