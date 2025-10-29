Le temps des fachos et des salauds

C’est un petit livre court et percutant qui sert de base à ce Zoom arrière un peu déprimant, mais d’une lucidité implacable sur le no future qui profile. Denis Robert reçoit pour 90 minutes d’entretien Hugues Jallon, ex boss des éditions du Seuil viré pour gauchisme l’an passé et qui a donc le temps d’écrire et de réfléchir avec nous sur ce monde politico-médiatique qui glisse inexorablement vers un fascisme mal fagoté.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon