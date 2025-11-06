Marseille : Don Quichotte contre les moulins des narcos

Militant des quartiers populaires de Marseille, candidat EELV lors des européennes de 2024 puis aux législatives la même année (sous l’étiquette NFP), Amine Kessaci avait déjà perdu un frère, tué dans un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants en 2019. Étranger à toute affaire judiciaire, c’est cette fois son petit frère qui a été abattu dans la rue ce 13 novembre. Un choc pour Marseille et au-delà, et pour Xavier Monnier, journaliste à Blast, qui livre ici un texte personnel sur sa relation avec Amine Kessaci.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon