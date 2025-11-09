Musique et politique : à propos d'un concert perturbé à la Philharmonie de Paris

Lors du concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël à Paris, des manifestants venus dénoncer les crimes commis par le régime israélien ont été violemment agressés par des spectateurs avant d’être placés en garde à vue. Dans cette tribune pour Blast, le philosophe Didier Eribon dénonce l’indignation sélective d’une classe politique et médiatique prompte à séparer art et politique lorsqu’il s’agit d’Israël, mais à les confondre lorsque d’autres États sont en cause.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon