Ralph Nelson : cinéaste engagé, enragé et oublié

Disparu en 1987, Ralph Nelson est l’auteur d’une filmographie aussi variée qu’impressionnante. Nelson a dirigé Alain Delon dans son seul film aux États-Unis, a permis à Sidney Poitier de Remporter l’oscar du meilleur acteur (le premier pour un comédien noir), et à Cliff Robertson de remporter la même récompense 5 ans plus tard. Pourtant, aucune biographie ne lui est consacrée, aucun podcast ni documentaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Une partie de la réponse à cet énigme réside certainement dans son engagement. Férocement antiraciste dans une Amérique encore gangrénée par la ségrégation à peine abolie, anti-impérialiste au sein de l’empire américain, féministe convaincu et mettant en pratique avec force ses convictions dans ses films et dans sa vie, ce réalisateur hors-norme semble encore bien trop bouillant pour le goût du jour.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon