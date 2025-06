Sommet de l'Otan : Trump force l’Europe et la France à dépenser (beaucoup) plus

Alors que s’achève le sommet de l’Otan à La Haye, Donald Trump a fait passer les dépenses militaires des pays européens à 5% du PIB, alors qu’elles étaient de 2% dix ans plus tôt. Le communiqué final engage les pays à se conformer à cette directive d'ici 2035. Cette hausse très importante des dépenses publiques va obliger les européens, et en particulier les français, à des coupes et des arbitrages drastiques. La crainte d’un conflit armé avec la Russie a servi d’épouvantail. L’Europe se militarise et marche au pas derrière Trump. Enquête et réactions.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon