Hôpital : la macronie choisit encore les économies avant les vies

Pour ce troisième épisode de Casse sociale, Blast s’est rendu à Apt, dans le Vaucluse. Le 31 décembre prochain, le service de chirurgie et d’endoscopie de l’hôpital d’Apt fermera, suite aux décisions de l’Agence régionale de santé Paca. Et ce, alors même que l’établissement couvre un bassin de population pouvant dépasser les 70 000 personnes en période touristique. Un arrêté daté du 24 juin 2025, modifiant partiellement le Projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, a officialisé cette fermeture. Le directeur général de l’ARS a en effet décidé de supprimer trois services de chirurgie dans le département, dont celui d’Apt. Pour comprendre comment ces décisions ont été prises et mesurer les risques qu’elles font peser sur les usagers, nous sommes allés à la rencontre des premiers concernés, toujours plus inquiets face à l’érosion de leur droit à la santé.
