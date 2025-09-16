Techno-surveillance et neurobiologie : l’histoire d’un homme qui voulait retrouver ses rêves…

S’inspirant d’articles de presse scientifiques, de recherches en cours dans des laboratoires méconnus et de vidéos improbables, de film comme « Minority Report », Loulou Robert poursuit sa quête d’histoires vraisemblables dans ces territoires étranges à la limite de la réalité et de la dystopie. Dans cette quatrième livraison, elle s’intéresse aux études très en pointe de certains spécialistes de l’Intelligence Artificielle dans l’enregistrement de nos rêves et des mouvements intimes du cortex. Bienvenu chez Blue dont le maitre, à la vie terne et insipide, vient de se connecter à une application qui lui permet de revivre ses pensées les plus enfouies et les plus secrètes. Elle s’appelle « dream of reality ».
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon