Un ami de la France et des généraux égyptiens à la tête de l’Unesco

Ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Enany sera nommé ce 6 novembre directeur général de l’Unesco. Une candidature poussée par la France d’Emmanuel Macron, grande pourvoyeuse de contrat d’armes avec le Caire et ses généraux, dont El-Enany est un partenaire d’affaires de premier plan. L’égyptologue, dont le bilan de ministre est largement décrié par les spécialistes du patrimoine égyptien, a même adopté certaines des méthodes d’intimidation du régime Sissi.
