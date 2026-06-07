À Mayotte, une vidéo témoigne des violences quotidiennes de la Police aux frontières

Diffusée le 25 mai sur les réseaux sociaux, une vidéo donne à voir les pratiques violentes de la Police aux frontières (PAF) à Mayotte. Dans ce département d’outre-mer, toujours objet d’un contentieux entre les Comores et la France, entre 20 000 et 25 000 personnes sont expulsées chaque année vers l’île d’Anjouan (Comores), située à 70 kilomètres. L’an dernier, selon le ministère de l’Intérieur, l’État a ainsi renvoyé 21 409 hommes, femmes et enfants (l’équivalent de près de 7% de la population de l’île, évaluée à 320 000 personnes par l’Insee), soit une moyenne de 60 « éloignements » par jour. Pour arriver à de tels résultats, incomparables avec ce qui se passe dans l’Hexagone, les pouvoirs publics ne lésinent ni sur les moyens ni sur les méthodes, comme le prouve cette récente vidéo.
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Margaux Simon