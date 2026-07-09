Affaire de blanchiment à Marseille : casting royal

Un oligarque russe en disgrâce, un flamboyant promoteur immobilier corse, un homme d’affaires luxembourgeois, un financier du Front national et une banque suisse à la renommée mondiale. Voilà l’incroyable casting d’un procès qui s'ouvre ce 21 octobre à Marseille en toute discrétion. Une histoire où les millions d’euros voyagent de paradis fiscaux en comptes secrets et qui fleure bon le monde d’avant la crise financière de 2008… Avec des acteurs encore très actifs aujourd'hui.
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Margaux Simon