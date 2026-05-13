Guerre au Moyen-Orient : les documents exclusifs qui révèlent comment Clearstream a caché des milliards de dollars iraniens

Entre l’Iran et les États-Unis, les négociations semblent au point mort. Les blocages s’enchaînent, notamment autour d’une demande : le dégel des avoirs iraniens, bloqués dans de nombreuses banques suite aux sanctions américaines. Selon des estimations, environ 100 milliards de dollars, principalement des revenus du pétrole, seraient ainsi bloqués. Grâce à des documents exclusifs émanant d’une procédure judiciaire américaine, Blast a pu retracer l’itinéraire d’une partie du pactole que les Iraniens exigent pour débloquer le détroit d’Ormuz. Une enquête exclusive où l’on retrouve une multinationale bien connue, Clearstream, qui a dissimulé en secret de l’argent du régime iranien, en enchaînant mensonges et approximations. Avec la bénédiction du Luxembourg, mais aussi de l’Allemagne.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret