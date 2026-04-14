Comment les « fonds vautours » saignent l’industrie française

La France se désindustrialise depuis des décennies. Les entreprises souffrent, peinent à résister à la concurrence internationale, accumulent les fragilités. Des fonds d'investissement ont flairé la proie. Ils se présentent en sauveurs, rachètent les sociétés en difficulté, les pressent jusqu'à l'os, en extraient le maximum — puis passent à autre chose, laissant derrière eux des coquilles vides et des emplois détruits. L'État, lui, regarde. Parfois il participe. Complice de ce pillage méthodique qui grève pourtant les finances publiques, il joue un rôle trouble que peu osent qualifier. Depuis janvier, une commission d’enquête parlementaire, créée à l'initiative de La France insoumise, ausculte les pratiques « prédatrices » des fonds vautours et leurs conséquences sur l’industrie et sur l’emploi. Blast a suivi ses travaux. Le tableau qui s’en dégage est édifiant.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon