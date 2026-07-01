Bernard Arnault, l'univers impitoyable d'un imposteur devenu intouchable

Première fortune de France, patron du géant mondial du luxe LVMH, il incarne pour beaucoup la réussite entrepreneuriale. Mais derrière la légende du visionnaire se dessine une autre histoire : celle d’un héritier devenu milliardaire grâce à des opérations financières redoutables, des réseaux d’influence puissants et une proximité assumée avec les sphères politique et médiatique. Dans Bernard Arnault, son univers impitoyable, l’historienne Audrey Millet démonte les mécanismes d’une ascension hors norme et interroge la fabrication d’un empire devenu l’un des symboles les plus éclatants de la concentration des richesses et du pouvoir.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret