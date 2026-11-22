Chaque début d'année universitaire, c'est la saison des forums de recrutement : les écoles y offrent une vitrine à des entreprises en quête de stagiaires, d'alternants et de futurs salariés. Parmi elles, des groupes de l'armement comme Thales (n° 8 mondial du secteur), Safran ou MBDA. De Grenoble à Rennes, de plus en plus d'étudiants dénoncent leur présence, réclament de la transparence et la fin de ces partenariats. Ils remettent aussi en cause le fonctionnement des écoles et le financement du supérieur par le privé.
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Thibault Inglebert