Comment diviser pour mieux régner ?

Pour discipliner la main-d'œuvre quoi de mieux que la division des travailleurs ? Ce nouvel épisode de Corporate vous donne toutes les astuces afin de créer des dissensions entre vos employés et briser toute solidarité. Vous y apprendrez à jouer de la carotte comme du bâton, à exploiter toutes les divisions présentes dans la société : du sexisme au racisme en passant par toutes les hiérarchies sociales. Vous éviterez ainsi toute prise de conscience de la part de vos collaborateurs et collaboratrices de leurs intérêts communs.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon