Portrait de facho : un terroriste dans l'Internationale noire

1962. Après l’OAS et Oran, Yves Guillou entre dans une autre guerre : celle des réseaux. Exilé, il ne rejoint pas seulement une clandestinité française, mais un monde transnational d’activistes, d’agents doubles, de mercenaires et d’officines — une nébuleuse parfois appelée “internationale noire”, où le secret, la manipulation et les recouvrements entre services et fascistes brouillent les pistes. Ce quatrième épisode d’Agent Occident — Portrait d’un faf suit cette bascule qui mène le terroriste français jusqu’à la cour portugaise de Salazar et à la création d’Aginter Presse : un dispositif de propagande, de renseignement et de formation paramilitaire et de mercenaires, branché sur l’Afrique et l’Europe. Depuis Lisbonne, Guillou devient entrepreneur de contre-révolution. Il forme, recrute, infiltre, monte des couvertures, et exporte la DGR comme un kit : subversion, action psychologique, terreur. Une entreprise qui le conduit jusqu’à Bruxelles et ses réseaux paneuropéen et à l’Italie et sa stratégie de la tension, avant d’être brutalement freinée par la Révolution des Œillets en 1974.
