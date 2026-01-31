Bolloré Comedy Club : quand l’extrême droite s’essaie à l’humour

Après le monde des médias et celui de l’édition, le groupe Bolloré investit un terrain où on ne l’attendait pas : l’humour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat ressemble davantage à un catéchisme réactionnaire qu’aux sketchs du Canal+ de la grande époque Nulle part ailleurs. À la manœuvre, une équipe dont les parcours dessinent un panorama presque complet de la fachosphère. Leurs cibles restent constantes : les « bobos », les féministes, les migrants, les personnes trans, les écologistes, mais aussi l’audiovisuel public, régulièrement pris pour cible.
