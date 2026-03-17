Municipales en Bretagne : la très résistible ascension du Rassemblement national

Le premier tour des élections municipales a confirmé la percée du Rassemblement national en Bretagne, région longtemps rétive à l’extrême droite. Mais elle reste néanmoins en deçà des ambitions affichées du parti : peu de listes présentées et aucune ville, même petite, susceptible d’être emportée par des candidats officiellement soutenus par le RN. Une progression significative mais loin d’être irréversible en somme, qui vient éclairer les ancrages différenciés de l’extrême droite sur l’ensemble du territoire. Ainsi que les manières de lutter contre.
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Margaux Simon