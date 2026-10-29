Boxing Day #100. Journalistes, chroniqueurs, « intellectuels », politiques : le meilleur du pire

Deux ans, 100 numéros : le temps est venu de faire un bilan du « Boxing Day », sous forme de palmarès récompensant les destinataires de nos courriers. Parmi les catégories retenues : « Expert en expertise, je peux parler de tout et — surtout — de n’importe quoi » ; « Je confonds toujours ma droite et ma gauche, surtout ma droite d’ailleurs » ; « Me traiter d’idiot utile de l’extrême droite n’a aucun sens : il n’y a pas d’extrême droite en France » ; « Bien que je sois, de l’avis général, un être d’exception, j’ai su rester modeste » ; ou encore « L’armée israélienne m’a proposé un poste de porte-parole rémunéré mais j’ai la fibre bénévole ». Et bien d’autres : 20 catégories au total !
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret