Comment l'Argentine se vend à Peter Thiel et à la Silicon Valley

« You Shall Not Pass » : en août, des manifestants déguisés en Gandalf, célèbre personnage du Seigneur des Anneaux, se sont postés devant la résidence de Peter Thiel à Buenos Aires. Ils refusent que leur pays serve de laboratoire aux milliardaires de la Silicon Valley. Le cofondateur de Palantir a en effet trouvé en Javier Milei un allié qui bâtit un arsenal légal sur mesure pour la tech et les industries extractives, et renforce la surveillance.
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Margaux Simon