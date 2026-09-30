Monde du livre : la fabrique d'une imposture

En quelques jours, l'écrivain canado-haïtien Thélyson Orélien est passé de la gloire à la déchéance : célébré à la rentrée par le prix FNAC du meilleur roman, il se retrouve soudainement écarté de la liste du Goncourt. Des plagiats anciens, documentés dans plusieurs de ses textes, ont été mêlés à l’accusation d’avoir intégralement écrit son roman avec une intelligence artificielle. Derrière le scandale, une histoire machiavélique et à tiroirs se dessine : celle de logiciels inquisiteurs, celle d’institutions qui se défaussent sur un auteur pour préserver leur autorité, celle de la panique du monde du livre face à l’IA et celle d’une histoire raciale où l’intelligence noire est trop vite soupçonnée d’arnaque. Retour sur les lieux et la chronologie du crime.
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Margaux Simon