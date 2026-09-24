IA : le grand enfumage

L'IA va-t-elle résoudre tous nos problèmes ? C'est ce qu'essaient de nous faire croire les dirigeants des grosses entreprises tech qui la développent. Pourtant, entre les bouleversements du marché du travail, le coût écologique des data centers, ou les manipulations politiques et la diffusion de fausses interventions, la réalité est beaucoup moins rose que les publicités qu'on nous vend. Alors dans cette émission, Lou Welgryn et Théo Alves Da Costa, les dirigeants de l'association Data for Good, démontent quelques uns des mythes autour de l'intelligence artificielle, afin de garder le regard le plus lucide possible sur ces transformations majeures déjà en cours. Quels sont les enjeux de pouvoir qui se cachent derrière la course à l'intelligence artificielle ? Éléments de réponse dans cette émission pour Blast. Avertissement : cette émission ne traite pas tous les enjeux autour de l'IA, il y en a beaucoup trop, qui seront très bientôt traités dans d'autres formats à Blast.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon