Condamnation du RN : quand la justice montre la culpabilité, Marine regarde la peine

Dans son procès en appel pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen a été condamnée à trois ans de prison, dont deux avec sursis. La cour a aussi déclaré une peine inéligibilité de 45 mois, dont 30 avec sursis. En somme : la cheffe de file du Rassemblement national a été reconnue coupable. Chose qui, derrière le bruit médiatique, a tendance à être relativisée. Une tribune sous forme de rappel par l'avocat Romain Ruiz.
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Blast, le souffle de l’info