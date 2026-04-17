Conspiracy Watch malmène les questions internationales et la géopolitique avec un art consommé du deux poids, deux mesures. Le site dirigé par Rudy Reichstadt est intarissable sur la désinformation et les ingérences — y compris imaginaires — émanant des pays dans le collimateur des États-Unis et occulte ou relativise leurs pendants occidentaux. Participant à une entreprise de nature propagandiste, les complotologues « de référence » s’acharnent sur le mouvement anti-impérialiste et ses acteurs. Leur biais les conduit parfois à diffuser eux-mêmes fausses informations et théories du complot. Également pro-israéliens, ils pratiquent copieusement l’amalgame infamant entre antisionisme et antisémitisme. Seuls Donald Trump et le génocide à Gaza (qu’ils nient) ont été en mesure de tempérer un peu leur défense de Washington et de Tel-Aviv.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info