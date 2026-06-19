Élections: la Colombie face à la bascule fasciste

À la veille du second tour de la présidentielle, la Colombie se retrouve à un tournant. Quatre ans après l’arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, premier président de gauche de l’histoire du pays, le candidat ultraconservateur Abelardo de la Espriella a provoqué la surprise générale en arrivant en tête du premier tour. Il dépasse de 3% le candidat de gauche du Pacto Historico Ivan Cepeda, successeur de Petro, jusqu’ici annoncé favori dans les sondages.
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Margaux Simon