En Ukraine, des civils reconvertis en tueurs à distance inventent la guerre moderne

L’image a fait le tour du monde : sur le front ukrainien, un drone chargé d’explosifs glisse en silence vers une tranchée, repère ‘’un soldat russe et le tue. Selon plusieurs rapports militaires occidentaux, les drones sont aujourd’hui responsables d’au moins 70% des pertes humaines sur le champ de bataille – du jamais vu dans l’histoire des guerres modernes. Derrière ces images, une unité de drones d’élite composée de gamers, de hackers et d’ingénieurs reconvertis en opérateurs de guerre à distance. Dans des ateliers cachés ou des usines improvisées, ils fabriquent leurs machines et les envoient au combat. Sur le front, leurs drones tuent, mais ils guident aussi une femme blessée hors d’une zone de tir, ou traquent un sanglier en pleine nuit. Certains imaginent déjà reconvertir tout ça pour ramasser des pommes. En attendant, ils posent les bases d’une nouvelle façon de tuer : plus froide, plus distante, pilotée depuis un smartphone. Et pour cette raison précisément, plus inquiétante que tout ce qu’on a connu avant.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret