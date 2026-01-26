Le souffle de l'info
Face au système Trump, quand certains choisissent de fuir

Ils sont blancs. Matthew est vétéran. Ronnie, comme lui, vient d’une famille conservatrice. Ni marginaux ni ennemis du système, rien ne les prédestinait à l’exil. Et pourtant, après la réélection de Donald Trump, ils ont plié bagage et quitté les États-Unis. Ils racontent la bascule : les licenciements idéologiques, la chasse aux sorcières, la brutalisation des rapports humains. Le récit d’une Amérique nouvelle devenue paranoïaque, classiste et « idiocratique », où la loyauté politique conditionne le droit de travailler, de parler, et parfois simplement d’exister.

