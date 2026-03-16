Guerre en Iran : combien de Tomahawks ?

Alors que Donald Trump et Benjamin Netanyahu font pression sur Emmanuel Macron pour que la France entre en guerre au Moyen-Orient, il est judicieux de rappeler la folie destructrice à l’origine de cette agression de l’Iran puis du Liban. Entre trahisons, délire messianique et mépris du droit international, Olivier Azam réalisateur et co-fondateur des Mutins de Pangée, nous rappelle ici les manipulations médiatiques et l’enchaînement de fake news de cette guerre qui entame sa troisième semaine et qui peut entrainer le monde vers des abimes. Une lecture comme un complément idéal de l’entretien que Blast a publié samedi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon