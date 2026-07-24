Grève chez Ouihelp : trois centimes sinon rien

Angélique, Cristina, Maria, Corinne et Véronique sont aides à domicile en Haute-Garonne. Elles travaillent pour Ouihelp, une start-up parisienne fondée par un polytechnicien. Ce printemps, douze salariées sur treize se sont mises en grève, pendant sept semaines. Elles réclamaient de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leurs indemnités kilométriques. Elles ont obtenu trois centimes d'euro au kilomètre. Sur le reste, rien. Récit d'une grève, et d'un secteur entier financé par l'argent public, où les personnes âgées sont soignées à coups d'algorithme.
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Margaux Simon