L'édition indépendante est en danger de mort

Depuis quelques semaines, le monde de l'édition indépendante traverse une crise majeure à la suite des graves difficultés financières que rencontre le principal distributeur du secteur du livre critique et indépendant : Makassar. Des centaines de maisons d'édition se retrouvent aujourd'hui fragilisées, certaines n'ayant plus perçu les revenus de leurs ventes depuis plusieurs mois, mettant en péril l'ensemble de la chaîne du livre indépendante. Concentration économique, emprise croissante des grands groupes, précarisation des acteurs indépendants : pour Blast, Marina Simonin, des Éditions sociales et des Éditions La Dispute, ainsi que Jean-Baptiste Naudy, des Éditions Ròt-Bò-Krik, reviennent sur ce que la crise de Makassar révèle des profondes mutations et des enjeux qui traversent aujourd'hui le secteur de l'édition.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon