Scandale à la TVA : quand les plateformes d’e-commerce fraudent, le fisc traîne et les politiques regardent ailleurs

Depuis dix ans, les géants du commerce en ligne creusent des trous dans les lois françaises et européennes pour échapper à la TVA, cette taxe qu’on paye tous sans même nous en apercevoir, à chaque achat. C’est un jeu du gendarme et du voleur qui n’arrête jamais : dès qu’une règle se resserre, les fraudeurs trouvent un autre chemin. Mais, dans ce jeu, le gendarme traîne des pieds. Résultat, les pays européens voient des milliards d’euros leur filer sous le nez, années après années, sans qu’on arrive à colmater vraiment la brèche. Et cette triche marche d’autant mieux qu’elle est organisée par des entreprises dont les patrons tutoient et côtoient régulièrement les chefs d’État, ce qui n’aide pas les États à taper du poing sur la table et à enrayer la fraude. Heureusement, un commerçant messin soutenu par Attac a lancé l’alerte, mais le fisc traîne. Et l’argent file. Enquête et révélations.
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Morgane Sabouret