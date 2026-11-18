Alors que le monde entier joue à GTA VI, son studio, Rockstar, est attaqué en justice pour le licenciement de 34 salariés, renvoyés en octobre 2025 alors qu’ils cherchaient à se syndiquer. Au même moment, une autre échéance se joue en interne : jusqu’au 26 novembre, les employés votent pour décider si ce nouveau syndicat pourra négocier avec la direction. Après des années de cadences infernales, le jeu le plus cher de l’histoire passe au niveau supérieur : celui de la lutte des classes.
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Morgane Sabouret