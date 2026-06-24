Epstein et la France : ce que vous n’avez jamais lu

Une grande partie des atrocités commises par Jeffrey Epstein ont eu lieu en France, au point que notre pays soit considéré comme une sorte de refuge par le milliardaire. Une récente enquête du Parisien le rappelle : « Paris était l’endroit le plus sûr du monde pour lui et ses amis », selon l’avocat américain Brad Edwards, qui représente outre-Atlantique des dizaines de victimes. Alors que s'est-il passé en France exactement ? Comment le milliardaire a-t-il installé son système de prédation avenue Foch, dans un immense appartement pendant des années ? Comment se fait-il qu'il n’ait jamais été inquiété, malgré le nombre de personnes qui le cotoyaient ? Les journalistes Anthony Mansuy et Emmanuelle Andreani ont enquêté pour le magazine Society, avant de sortir un livre sur le sujet. Alors dans l’émission du jour, on revient sur cette affaire qui comporte encore de nombreuses zones d’ombres.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon