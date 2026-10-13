La bataille d'Assas : les étudiants font reculer l'extrême-droite

Pour la première fois de son histoire, l’université Panthéon-Assas, ancien fief de l’extrême droite, a été bloquée pendant deux jours, en solidarité avec le mouvement lycéen. Des sbires fascistes qui se baptisent eux-mêmes les « Waffen Assas » ont attaqué les contestataires, sans parvenir à empêcher le blocus. « Assas est désormais antifa », jubilent les étudiants de gauche. Le signe d’un déclin de l’extrême droite estudiantine et de son mouvement mythique, le GUD, qui a régné en maître dans cette université pendant des décennies.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon