En France, depuis plusieurs décennies, la figure de l’individu arabo-musulman, présentée comme une menace pour l’ordre établit et la République progresse. À travers les discours médiatiques, mais aussi les politiques législatives se dessine progressivement la figure d’un ennemi intérieur qu’il faudrait surveiller, contrôler et mâter à tout prix. Comment la figure du gauchiste s’est-elle, à son tour articulée à celle du musulman et de l’Arabe comme ennemi intérieur ? Comment ces figures fantasmées s’inscrivent-elles dans un héritage colonial et dans une histoire plus longue de la criminalisation des populations considérées comme subversives ? Pour en parler, nous recevons Nacira Guénif-Souilamas, sociologue et professeure à l’Université Paris 8, qui a dirigé l’ouvrage Wesh ! Le garçon arabe, vingt ans plus tard.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon